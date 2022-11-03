選戰倒數23天，民進黨台中市長候選人蔡其昌舉辦「敗壞民主、拒絕再盧」記者會，抨擊國民黨對手盧秀燕團隊動用市府公務員及包商進行政治偵防，根本「把市府當盧家的」，呼籲對手正視民主真諦；台中市府表示，市府公務員嚴守行政中立原則，蔡陣營所指的偵防，其實是公務員基於職責了解候選人行為是否有未申請卻競選的行為。

蔡其昌由黨籍市議員李天生、張耀中與議員候選人曾威、陳俞融陪同舉辦記者會，他說，盧秀燕每天道德掛帥，自稱要打民主選戰、留給孩子好的示範，還指責別人敗壞選風，她自己卻動用公務員做政治偵防，連包商都被指派監控他辦的活動、還以電話回報，「台中的選舉曾幾何時淪落到如此惡質、沉淪？」

李天生則說，盧秀燕的竟總設在大里，但她不常出現在總部，她的競總其實在市政府，都在市府裡指揮，是敗壞選風。張耀中等人也抨擊，盧說要端正選風，卻公然說謊，盧團隊的作法是開民主倒車，台中不需要說謊的市長。

「比白色恐怖更恐怖。」蔡其昌指出，公務員不是屬於國民黨或盧家的，公務員是為國家做事的，盧秀燕號稱「媽媽市長」，為何要逼迫公務員去做這些事？市民如何容忍市長把台灣民主糟蹋成這樣？他若當選絕不會用公務員做政治偵防，且對所有公務員不分黨派、用人唯才，提升市府士氣，才能提高行政效率。

台中市府表示，針對有競選團隊到市場拜訪攤商，現場的市場管理員是為嚴守行政中立法規範，選舉期間若有各候選人進入市場從事競選活動，基於職責，公務員應了解掌握候選人行為是否有未申請市場空間、卻進行競選的行為，若有則必須立即制止，並非所謂情蒐監控。

市府強調，全台近2年來受疫情影響，公務員工作辛苦，呼籲相關人士不要為了選舉就隨意指控，為難身負管理責任的公務人員。