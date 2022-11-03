桃園市立圖書館新總館開幕延後，背後轉包商曝光，國民黨桃園市長候選人張善政競辦指出，桃園市長鄭文燦施政8年，諸多工程爆公共安全爭議，張近期強力抨擊，很高興市府終於聽進去，願把開幕延後，但背後轉包商又被爆出是綠營同路人，鄭文燦與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬都沒提出質疑，簡直是「鐵了心護航」不回頭。

張善政競辦發言人曾俊豪指出，鄭文燦持續忽視市民生命財產安全，8年的積累多到可以讓網友票選桃園10大惡劣施政，包括八德運動中心、平鎮地下停車場、美福倉儲大火、桃園運動中心、蘆竹運動中心與敬鵬大火案等事件，每件都是市民的惡夢。

曾俊豪表示，這些公安疏失讓有土木工程專業背景的張善政相當憂心，因此參選以來，一直對相關議題強力發聲，近期多次呼籲，桃市圖不應趕著開幕，趕工恐有工程疏失，很高興市府聽進建言。但很遺憾，又爆出背後包商竟是行政院長蘇貞昌女兒的公司二三設計，說好不接政府標案，卻透過轉包接案，難道只要有黨證就能在鄭文燦眼皮下接案無阻？

曾俊豪直言，面對外界對二三設計轉包接案質疑，鄭文燦沒說明，自詡當「鄭二代」的鄭運鵬也延續過往對市府工程疏失漠視態度，沒對「綠手套」伸進公共工程提出質疑，無疑是「鐵了心要護航」，要100％承接鄭文燦任內的豆腐渣建設，工程轉包不回頭。

曾俊豪也強調，針對公共工程弊端，張善政已多次表態，未來上任後將秉持「清廉政府，乾淨發包」原則，確保標案發包過程沒私人關係涉入，吸引優質廠商投標，另也會針對興建完成與興建中的工程，執行全面安全體檢，確保市民生命財產安全。