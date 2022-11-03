台南市怡中市地重劃區今進行動土典禮，總工程4.62億，預計將在2024年12月完工。(李俊淇攝)

台南市怡中市地重劃區位於安南區綜合農產品批發市場東西兩側，佔地8.92公頃，由於缺少排水設施及土地利用度低，導致地方發展受限，為帶動安南區的經濟發展，市府斥資4.62億元進行市地重劃，今日舉行動土典禮，預計將在2024年12月完工。

動土典禮由台南市長黃偉哲親自主持，地政局長陳淑美，議員黃麗招，唐碧娥、王錦德、郭清華及李中岑等人共同參與。

台南市長黃偉哲表示，安南區目前是台南市第二大行政區，為了讓安南區的住民能有更好的生活品質，更多的公共建設，市府藉由公辦市地重劃希望帶動本區的發展。目前表定時間720天，能用不到2年的時間完成展現了高效率，也期望工程能如期如質的進行。

地政局長陳淑美表示，為提升當地環境品質及改善排水設施不足，分別於東側基地設置2730噸及西側基地6323噸兩座地下滯洪池，可望有效治水減災，並開闢兩處公園綠地以及三處廣停用地服務周邊停車需求。

地政局表示，重劃區開發面積為8.92公頃，總工程費用4.62億元，開發後可提供住宅區土地面積5.89公頃，取得公園兼兒童遊樂場用地、廣場兼停車場用地、綠地用地及道路用地等公共設施用地面積約3.03公頃，工程預計於113年12月完工。