無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今(3)日在臉書砲轟，桃園市長選舉好像快要變成愚蠢與盲目的選擇了，「真的就沒選擇了嗎？為什麼我們不能選擇營養『清』新的好蔬果呢？」

鄭寶清在臉書撰寫「桃園難道真要變成兩個大爛黨的大對決嗎？」一文，並感嘆表示，桃園市長選舉好像快要變成愚蠢與盲目的選擇了，「我們去菜市場買菜就只能強迫挑爛的」，他質疑，真的就沒選擇了嗎？為什麼不能選擇營養「清」新的好蔬果呢？

鄭寶清認為，一個曾經被外界看作是很爛的國民黨，與一個現在被大多數人民視為更爛的執政民進黨，難道桃園市民真的要變成被這兩個人不親、土不親與欺瞞拐騙的政黨所支配操弄嗎？難道桃園選民真的要捨棄「市民權利與智力」，向藍綠推出的「中共同路人」集結靠攏嗎？

鄭寶清直言，捨棄「清、伶」就是棄捨桃園市民的道德智慧，難道桃園市民就真的被他們視為是愚蠢好騙的市民嗎？桃園市民真的就只有很爛與更爛的選擇嗎？「如果真的如此，那我就只能跟桃園市民大家誠心的道歉！」

鄭寶清向大家道歉，不僅為民進黨今天變的如此沈淪墮落、貪污腐敗與鴨霸專制而道歉，也向過世的流血流汗、追求民主自由法治人權的民主鬥士道歉；向台灣善良勤奮辛苦的老百姓道歉；向桃園市民道歉。鄭寶清說這8年，大家被當傻子一樣的被欺騙，老人家被鄭文燦利用完了並拋棄，刪減應得的三節敬老金！「這一切都由我鄭寶清來承擔，我對天發誓，我一定幫大家討回公道，討回我們失掉的尊嚴與福利，我們桃園市民要選擇好與夠好更好的人，絕對沒有理由去選擇爛與更爛的人與政黨！」