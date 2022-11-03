台中神岡桶屍案死者已確認身分，為失蹤3年的陳姓男子，事發地工廠承租人、死者蔡姓女友涉重嫌，據悉蔡女先後在台中2間金錢豹體系酒店上班，花名是「佳佳」，常帶客人回租屋處下廚煮飯，營造情侶相處感，因此業績頗佳，警方查出蔡女與死者已交往6、7年，她曾幫對方還百萬債務，2人疑有金錢糾紛

據ETtoday報導，涉重嫌的蔡女曾在西屯區河南路一間理容KTV上班，曾離職一段時間，該店後來移至惠中路經營，店名不同，同屬金錢豹體系，蔡女之後回到該店上班，花名「佳佳」，她外表清純，善與客人聊天，還會帶酒客回自己租屋處煮飯，製造「情侶戀愛感」，但私下個性卻是火爆易怒，與同事也處得不好。

桶屍案嫌犯蔡女先後在台中2間金錢豹體系酒店上班，花名是「佳佳」，常帶客人回租屋處下廚煮飯，營造情侶相處感，因此業績頗佳。（翻攝照片）

檢警原先以證人身分傳喚蔡女調查，確認死者為蔡女男友後，查出死者生前曾與蔡女有金錢糾紛，蔡女曾幫忙償還百萬債務，檢方認為她涉重嫌，轉列為被告，訊後已請回、限制出境，不排除有其他共犯；但蔡女矢口否認、喊冤，稱水泥攪拌機是死者要她買的，甚至說「我講的你們又不相信，幹嘛問」態度異常冷靜。

台中神岡一處廠房在上月26日發現桶屍，一名年約40歲男子遺體被以透明塑膠袋、藍色床包套住，蜷塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外露出1隻左手前臂，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝，已釐清案情。