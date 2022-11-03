決定參與選舉，是改變哈勇一家人的關鍵點。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，卡司找來黃瀞怡（小薰）、陳宇、新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，打造一齣充滿溫暖的可愛家庭作品，獲得金馬6項大獎提名。電影中的一場選戰成為影響哈勇一家人感情和生活的關鍵，一場兩方人馬在大霧中狹路相逢，互不相讓的戲碼，讓人印象深刻。

陳潔瑤將部落選舉一事放到劇情中，她表示在進行劇本田調時，很多長輩都覺得選舉是外來的制度，也是破壞部落和諧的因素之一，「我本來覺得加入選舉，有點太政治化了，自己有些反感，但更深入了解後，發現選舉在部落裡是一種很特別的文化，便決定放到劇本中。」沒想到《哈勇家》在上映時，也遇到台灣正陷入一片選舉熱潮之中，讓她笑說真的是意外巧合。

電影中了真實呈現部落中各種選舉造勢的方法和文化，像是部落的選舉就會一群人聚在候選人家門前庭院吃吃喝喝，營造人氣很旺的感覺，而以往大家避之為恐不急的酒鬼，在選舉期間都變得受歡迎，可以到候選人家喝酒，畢竟酒鬼也有投票的權利，擁有珍貴的一票。

而其中一段在狹窄的道路上，尋求連任的現任鄉長和競爭對手哈勇家的巴尚，雙方在一場濃霧中狹路相逢，互不相讓、相互叫囂，畫面和氣氛都很特殊，對嗆的內容還很有趣，充滿了原住民的幽默感，讓觀眾印象非常深刻。

陳潔瑤表示：「大家都知道要趕拍，雙方互相激發，便講出這些很有趣的台詞，我也覺得吵得內容真的很好笑，而且在氣氛很特別的狀況下，真的是很精彩的一場戲。」導演透露《哈勇家》的演員群們真的很會想台詞，「之前練習排演時，他們就依照自己的經驗去表現，那些台詞都很好，不太需要指導，告訴他們是什麼情況，就知道要講什麼話，真的很厲害。」電影11日上映。