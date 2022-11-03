北市1名女子生下3子後，日前與楊姓男子再婚，無業在家的楊自稱心情煩悶，不時對小孩拳打腳踢，甚至拿棍棒、皮帶毆打，還曾三更半夜叫小孩起來背課文，種種過程女子看在眼裡卻默不作聲，直到學校師長發現傷勢，才發現3童被虐，士林地檢署審理後，依家庭暴力法「妨害幼童發育罪」起訴這對夫妻。

起訴指出，女子與前夫生有3名子女，2016年帶著小孩改嫁楊男，又陸續生下2子，楊對妻子的3個小孩明顯差別待遇，略有不順動輒打罵，甚至曾以皮帶、棍棒教訓，打得小孩全身是傷。

2018年楊男虐童被發現，法院當時判處1年6個月有期徒刑，後因楊表露悔意，另因他是全家經濟支柱，小孩及妻子也替他求情，後獲緩刑4年。

但楊卻不知悔改，持續打罵小孩，楊後來因找不到工作，經常在家無所事事，只靠社會救濟金度日，他規定3個繼子女，「晚上10點以前不准回家」，晚餐要想辦法自己解決，任憑3個小孩在外閒晃，一直要生母深夜工作完，才由她將小孩帶回。

起訴指出，楊還曾在半夜12點心血來潮，將熟睡中的小孩叫起來「背課文」、「抄作業」，背不好還要小孩舉書包罰站，讓小孩每天擔心害怕，作息混亂，體重也因此驟降。

2021年暑假，楊不滿3個小孩每天在家，竟將3人趕出門外，要求晚上媽媽下班才能回來，3個小孩無依無靠，只能在超商吹冷氣發呆，店員獲知狀況後心生同情，將民眾愛捐贈的「待用餐」給他們，但晚上拿回家時，楊竟不爽他們「亂拿東西」，又是一陣打罵。

3名幼童遭楊長期虐待，但生母因忙於工作加上其他原因，竟然也選擇隱忍，一直到學校發現3名小孩體重下降、精神鬱悶，加上身上有許多傷勢，追查後才讓這起長達2年的家暴案曝光，小孩也被送往驗傷，後轉置社福機構安置。

楊應訊時辯稱因失業在家心情煩悶，加上小孩都很不乖，會說謊還去拿別人的待用餐，才以才出手教訓，生母也坦承看過丈夫打小孩，士檢認定楊長期虐待3名小孩，妻子發現卻未予小孩應有的保護，依妨害幼童發育罪、傷害罪起訴，另依兒童及少年福利與權益保障法，建請對2人加重其刑。