拜登在期中選舉前痛批川普 直陳民主受到威脅

美國期中選舉下周即將登場，而共和黨很可能奪下參眾兩院的主導權，應該也沒人會意外。

事實上，《國會山莊報》（The Hill）2日的分析指出，這結果可能大家都料到了。分析說，美國總統拜登不受歡迎，加上絕大多數人都認為，國家在錯誤的軌道上，隨著選舉日逼近，至今還沒出現什麼能推翻這預測的事。

分析指出，大環境持續對民主黨不利，有70%民眾認為，美國在錯誤的軌道上，而有55%的人不支持拜登，只有43%表示支持。而選民最關心的，一直是經濟和通膨問題。分析認為，共和黨最高可能在眾議院拿下235-240，而在參議院贏得53-54席。

而到10月31日為止，無黨派選情分析網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）和「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）都預測，選民偏向共和黨。「薩巴托的水晶球」最新預測，共和黨可以在眾議院取得218席，民主黨取得195席，其他22席兩黨都有勝負各半的機會。

而「庫克政治報告」則較謹慎，預測共和黨可取得211席，民主黨獲191席，另有33席兩黨都有勝負各半的機會。由於通膨等議題影響，加上游離選民往往不會選擇現任官員，而在這場期中選舉中，實際的現任頭頭，正是拜登。若根據這些因素來推算，共和黨可能在眾院斬獲235-240席。