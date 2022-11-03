新北市10名現任與前任議員因議員補助款案件遭最高法院判刑定讞，今日發監。新北市議員金中玉今日想要請假，更向媒體表示「你們今天找不到我」，新北地檢認為他無理由未到，已經發出拘票，交由警方將人帶回。

金中玉稍早表示，他正與律師討論中，他希望今天能夠請假。目前未到者只剩下金中玉，而其餘楊寶猜、何淑峯、吳天麟、宋進財、徐陳麗華、王淑惠、顏世雄都已報到，另外因為呂世喜住院，將擇日發監。