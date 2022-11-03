裕民(2606)子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託青島北海造船有限公司建造的四艘210,000載重噸海岬型(Cape size)散裝貨輪，其中二艘『裕浩輪』及『裕瀚輪』今日在青島北海造船廠舉行新船命名儀式，為裕民船隊汰舊換新計畫中的生力軍。

裕浩輪及裕瀚輪船長299.92公尺，船寬50公尺，載重噸210,000公噸，配置最先進MAN B&W主機，安裝導流罩、消渦鰭，以及採用低阻防污漆等節能措施，搭配FSM船隊安全管理數位化系統，貫徹裕民一直以來的綠色航運信念。此外，主電機均配備氮氧化物處理系統(SCR)，滿足IMO Tier III氮氧化物排放要求，其EEDI (Energy Efficiency Design Index, 船舶能效設計指標數)低於基準線-25％，其超低油耗表現超越IMO第二階段EEDI-20％的要求。

根據Clarksons最新的預估，今年船噸增長率約2.8％，而明年約0.8％，增長的比例相對較低。同時節能減排的要求，將加速老舊船舶的汰換，預期目前全球散裝航運的供給仍吃緊。環保法規船舶效能指數(EEXI)及營運碳強度指標(CII)兩大碳排環保規定即將於2023年1月正式上路，以綠色節能概念設計打造的裕浩輪及裕瀚輪加入，將有利於提升裕民的競爭優勢。

由於供應鏈中斷、地緣政治、俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹等因素影響全球經濟成長，市場不確定性仍高。有鑒於此，裕民將持續布局策略聯盟，尋求優質客戶，簽訂長約鎖定獲利，另外加強風險管理，並持續數位轉型。

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)及海洋風電人員運輸船(CTV)等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。