陳時中競選總部今天召開「每日一問」記者會，強調已針對蔣萬安提出的12個問題，但蔣只能實問不答或找人來代答，要蔣不要總是遇到質疑就神隱。並質疑黃珊珊若當選市長，有辦法換掉市府裡的「柯友友」嗎？柯文哲會不會變成台北市政府最大的背後靈？

陳時中競選總部今天由陳時中競總總幹事吳思瑤、議員簡舒培、發言人林楚茵共同召開記者會。吳思瑤批評蔣萬安面對問題不敢自己出來面對，只能實問不答、或找人來代答，而這也是蔣萬安在選舉中遇到重大問題一貫的態度。

吳思瑤重申，蔣萬安把立院當側翼，把立院當作他的選舉秀場。蔣萬安卻回應，是民進黨沒有民主素養、自我閹割。蔣萬安不提政策，只會針對疫情、高端問題冷飯重炒。國民黨跟蔣萬安，更選擇性地針對單一部會，更只鎖定陳時中一個人，將「國會當擂台」。

這幾天IPAC（對華政策跨國議會聯盟）代表團的各國國會議員來到台灣，她說，該聯盟先前邀請台灣加入時，因為國民黨的江啟臣、蔣萬安拒絕加入，導致台灣無法加入該聯盟。昨日蔣萬安被問到此議題，卻只會說這是「抹黑做政治操作」。

她說，林昶佐在2020年底就親自拜會蔣萬安，但蔣萬安還是拒絕加入，這些事情確確實實，蔣萬安卻說這是抹黑？她反問，蔣萬安是否選擇性失憶？世界各國都在抵禦中國對全球的威脅，加入這樣的聯盟更是重要，但就因為國民黨的缺席、阻饒，讓台灣無法加入。

簡舒培則指出，黃珊珊背後的柯文哲市府，有一群「柯友友」寄生在台北市政府，例如他的高中同學、市長室前主任李文宗，竟曾向當時的都發局長林洲民嗆聲，惡意干擾大巨蛋的都審。

她說，李文宗現在被派去北捷當董事長，這位柯文哲的「老同學」擔任北捷董事長3年多來，北捷營收大幅衰退56億元，捷運三不五時就遇到當機、停駛，因為李文宗根本沒有相關專業，靠著與柯文哲的關係寄生北捷，坐領高薪。

簡舒培質疑，黃珊珊當選市長後有辦法換掉這些「柯友友」嗎？黃珊珊當選後，會不會為了回報柯文哲與民眾黨，繼續跟財團站在一起呢？柯文哲會不會變成台北市政府最大的背後靈？她請黃珊珊不要再閃躲，講清楚、說明白。