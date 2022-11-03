別輕忽感冒，因為感冒會讓心臟病風險大增。心臟科醫師表示，根據國外的研究，感冒後心臟病發生的機率增加3倍以上，因感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度，並使心臟血流不穩定，引發心肌梗塞。值此流感、新冠等多重病毒肆虐之際，醫師建議，民眾可透過接種流感疫苗來減少心臟病風險與死亡率。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書上表示，許多患者因自認平常很少感冒，所以不用打流感疫苗，但此觀念是不正確的。

他表示，根據國外的研究，感冒後心臟病發生的機率增加3倍以上，因為感冒引發的發炎反應會增加血液的凝固程度、造成血管收縮、以及血管內皮功能不良；感冒引起的交感神經活化和代謝異常，會讓心臟血流不穩定，使得血管斑塊容易破裂，引發致命的心肌梗塞。

劉中平並表示，現在感冒已不只是感冒，心臟科醫師認為感冒是心臟病發作的原因之一，連美國心臟學會也公開呼籲心臟病患者要打流感疫苗來減少住院和死亡率。

由於許多民眾會自認平常很少感冒而不接種流感疫苗，劉中平提醒，心臟病和腦中風發作，只要一次就可能造成終身的遺憾，盡量接種流感疫苗以避免憾事發生，相當重要。

秋冬季節適逢新冠、流感、呼吸道融合病毒等多重病毒夾殺，醫師頻頻呼籲民眾施打流感疫苗。今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象，已於10月1日開打，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人也已自11月1日開打。