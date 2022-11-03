新光金大公主吳欣盈日前宣誓就職遞補民眾黨不分區立委，她提出「不分黨派、不談新光、不談私領域」；與副總統賴清德出訪帛琉的新光醫院董事長吳東進被問到女兒吳欣盈懷孕又當立委，雙喜臨門時表示，很高興；但也似乎有點心疼說，但是今天出來站在政治舞台上，馬上就會有人說，你是哪一黨，會被論顏色。

至於被問到，家族當立委的人時，他表示吳欣盈不是第一個，吳東昇就曾擔任立委，邏輯上不當立委也是可以做很多事，但今天出來站在政治舞台上，馬上就會有人說，你是哪一黨，就會有顏色。

對於吳欣盈表示會履行參選政見，以個人財經經驗，在國家競爭力、女權保障、銀髮經濟等方面，讓更多人一起參與。他說，我跟女兒說：很好；也相信女兒的能力。

前立委蔡壁如因論文案辭職後，民眾黨不分區席次由新光集團第三代吳欣盈遞補。吳欣盈2日在立法院宣誓就職，她表示，將會更加注重國際化，讓台灣與世界接軌。吳欣盈並已經向新光醫院提出辭去董事職務的申請，用最嚴格的標準檢視自己。

吳東進曾獲帛琉榮譽公民，這次隨賴清德出訪帛琉，主要是出席新光醫院與帛琉共和國衛生部遠距醫療中心設備捐贈儀式，吳東進三天旅程相當輕鬆，也穿著帛琉總統惠恕仁送的上衣到無人島，今天新光醫院的捐贈儀式，他坐在貴賓席上，不時拿出手機錄影，也跟隨團的棒球明星陳鏞基及吳金龍索取簽名。