民進黨新北市長候選人林佳龍，近來頻質疑新北市長侯友宜主權問題，對此，國民黨團今召開記者會痛批，林佳龍因選情拉警報就操作「芒果乾」，刻意抹黑、抹紅選舉對手，所提政見根本是亂開支票，國民黨團給予最嚴厲的譴責，並喊出「我們都是中華民國隊」。

國民黨團總召曾銘宗表示，林佳龍候選人長期將派系利益、政黨利益，置於國家利益之前，新北市人口高達397萬人，林佳龍候選人竟以派系、政黨利益為先，是要如何擔任新北市長？新北市民不放心，請林佳龍候選人出來說清楚、講明白。

曾銘宗指出，民進黨選舉策略一向都是，當選情危急時，就打推出「抗中保台」這張牌，林佳龍是不是也在操作這張牌？林佳龍長期在政府機關服務，對於國家的認同應明確，就是效忠中華民國，但近期選情告急，現在操作「芒果乾」，刻意抹黑、抹紅選舉對手，國民黨團給予最嚴厲的譴責。

國民黨立委謝衣鳯認為，國民黨國家定位非常清楚，國民黨團的立法委員都是中華民國立法委員，隨時都向台灣人民報告。反觀林佳龍市長候選人，你又是民進黨正國會候選人，利用新北市長選舉，進行民進黨內派系鬥爭，在你的心目中，還有中華民國？還有新北市民嗎？

新北市議員陳偉杰強調，侯友宜捍衛中華民國的立場非常堅定，從基層警察當起就奉獻給這個國家。民進黨操作抗中保台，「這個中是中華民國」，國慶看不到中華民國字眼，都用台灣來代替，連中共飛彈飛過上空都不告訴國人，還要日本提醒，這在在保什麼台？保證在害台。