台南市近年積極爭取IKEA進駐台南，昨天卻傳出IKEA落腳嘉義，台南市議員陳怡珍說，這項消息讓嘉義隔壁的台南人崩潰了，因台南爭取IKEA許久始終無法如願，實在晴天霹靂；市長黃偉哲今天向IKEA喊話，歡迎IKEA來台南，也請大家拭目以待。

陳怡珍指出，近幾年來，持續督促經發局邀請IKEA來台南拓點，甚至提出東帝士舊址開發計畫、好市多對面腹地等多處地點進行評估，但始終「只聞樓梯響，不見人下來。」

經發局表示，IKEA是國際大企業，設點有其商業考量，經發局長陳凱凌說，他多次拜訪及爭取IKEA來台南，也提供多個地點供IKEA選擇，截至目前為止，IKEA也沒否決在台南設點，市府也會繼續努力爭取。

黃偉哲說，千呼萬喚努力爭取中，請大家拭目以待，非常歡迎IKEA來台南，不管是南科、沙崙、中西區或平實營區等新興精華區，都歡迎來看一看，強調台南比起其他縣市要設IKEA，絕對更沒有問題。