43歲康姓男子月前深夜潛入駐軍撤走的台北市憲兵「鼎興營區」，拿砂輪機切割國立歷史博物館暫存在該處的銅像文物，企圖盜走變賣。值班保全發現報案，警方趕往以現行犯逮捕正在切割「馬」造型銅像的康嫌，他稱想變賣銅像，籌措子女學費，豈料竟偷到歷史博物館的文物，訊後依竊盜罪嫌送辦。

鼎興營區位於台北市民權東路三段、龍江路口，原本是憲兵營區，靠近松山機場和中山高速公路，正門在龍江路。早期該區以田地和眷村為主；隨台北都會區發展，地價大幅上漲，是北市罕見的大面積國有地，開發具有龐大利益，因此都市更新的呼聲愈來愈高，但因周邊畸零地太多等因素，整併受阻。

該營區目前閒置中，駐軍撤出，部分空間借給國立歷史博物館存放文物。月前某晚，值班保全深夜聽到陣陣電鋸聲，循聲音探查，發現有人正以電鋸、砂輪機切割偷竊「馬」造型的銅像文物，不動聲色通報警方。

轄區員警趕往，發現正在破壞文物的43歲康姓男子，員警喝斥他停手，以現行犯逮捕。康嫌告訴警方，他要籌措就讀高中的子女學費，才會潛入廢棄營區，看有沒有可以變賣的東西，沒想到竟偷到歷史博物館暫存的馬型銅像。該銅像已交還博物館人員，全案依竊盜罪嫌送辦。