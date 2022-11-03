外傳台積電將落腳桃園龍潭，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今合體視察龍潭科學園區。國民黨桃園市長候選人張善政表示，爭取台積電設廠，過程愈保密愈可能成功，但民進黨卻喧賓奪主，不尊重台積電管理層與股東，只要對產業有了解的人都不會做這種事，呼籲綠營眼中不要只有選舉，阻礙企業布局，應當成就產業的人，別當豬隊友消費產業。

張善政指出，鄭運鵬出面宣稱台積電1奈米製程新廠將落腳桃園龍潭後，他認為選舉時實在不應討論此議題，怎料鄭運鵬卻說是在吃醋。蘇貞昌今還配合鄭運鵬在龍潭科學園區拿台積電新廠為選舉造勢，直批桃園的立委和行政院長，竟為一人一黨政治利益消費台積電，真正愛台灣、有擔當的人，都不應是這種態度。

張善政說，他在龍潭工作12年，當然希望台積電設廠帶動桃園發展，但若蘇貞昌和鄭運鵬講的是真的，台積電要在龍潭設1奈米新廠，如此草率的發言，不僅是干擾台積電營運布局，更可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，讓桃園鄉親失望。

張善政表示，最嚴重可能會讓台積電保密的先進技術時程外洩，使競爭對手得利，因熟悉半導體產業的人都知道，台積電與韓國三星電子，在3奈米以下製程，由FinFET架構轉換到GAA架構的關鍵時期，雙方競爭非常激烈。他解釋，台積電對量產1奈米的規畫諱莫如深，就是因為對手一但知悉設廠時程，就會投入更多資源，在重要供應鏈、關鍵技術與客戶端加速卡位，阻擋台積電進程。

張善政提到，鄭運鵬說「這不是遙遠計畫，而是近1、2年已在進行」，不過只要是有經驗的產業界人士，就能透過這句話推測台積電1奈米的量產時程，若因此對台積電的競爭造成任何影響，不知道有哪位政治人物可以負責。台積電是護國神山，保護都來不及，怎能為了選舉，外洩其商業規畫，因此政治人物應當科技產業幫手，而不是豬隊友。

張善政質疑，桃園人當然希望台積電新廠落地龍潭，但鄭運鵬為搶救選情將此事公開，許多其他希望台積電設廠的城市，勢必會提供更優渥條件與補貼來爭取目前唯一被宣布的1奈米新廠，這難道不會為台積電落地龍潭製造變數嗎？

張善政認為，爭取台積電設廠，過程愈保密愈有可能成功，豈料鄭運鵬和蘇貞昌想喧賓奪主代為公布重大投資案，完全不尊重台積電的管理層及股東們，任何對產業了解的人，都不會做這種事，一位不尊重產業的人，能照顧好產業嗎？

張善政舉例，國際上有意爭取台積電設廠的城市，無不保密到家，近期傳出台積電有意到德國德勒斯登、新加坡設廠，國際媒體詢問當地政府，得到的回應都是「政府不會就企業未公布且未確認的投資案發表意見」，這才是專業作法。

張善政指出，台積電目前對鄭運鵬說法的回應是「設廠地點有諸多考量因素，會繼續在台灣投資先進製程，不排除任何可能性」，經濟部也說目前未確定在哪設廠。張善政說，他不會將這些回應解讀為否定或打臉，希望所有愛桃園的人，要好好努力，爭取台積電新廠投資，配合廠商營運節奏，別輕率對外發言，讓鄉親失望。

張善政提到，鄭運鵬說他是愚公移山說服當局，但令人不解，台積電要來桃園投資，行政院居然還有人阻擋，需費力去說服。在他任職科技部長時，台積電要去中科投資，盼他協調國防部釋出土地，他自然全力幫忙，這本就是公僕應盡的責任。

張善政也呼籲鄭運鵬與蘇貞昌，一位成熟且負責任的政治人物，不會眼中只有選舉，還阻礙企業布局，將關乎產業發展的大事，拿來為黨派利益服務，應當成就產業的人，別當消費產業的人。