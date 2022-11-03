警方特邀請郵局志工，同時是警察志工蔡淑娟到分局接受表揚。(警方提供)

大甲警分局今年7月與轄區41家金融機構組成堅強「打詐大甲隊」防詐聯盟，提供寶貴打詐經驗，讓銀行行員能協助員警阻詐於機先，經統計10月就阻詐成功12件，大甲廟口郵局更已6度阻詐成功，堪稱「最佳守門員」，大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟是「阻詐終結者」。

大甲派出所日前接獲中華郵政大甲廟口郵局分行志工蔡淑娟通報，指稱有民眾疑遭詐騙，警員簡民憲獲報馳赴到場瞭解後，66歲王姓女子由於當天一早便接獲不明來電指稱，她郵局帳戶要被凍結了，若要解除須趕緊匯款新台幣6萬，才能化解帳號凍結。

王姓女子聽信詐騙集團指示，不疑有他，持著電話連忙到郵局匯款至對方所指定帳戶，所幸在熱心的志工及員警的勸說下，才驚覺遭到詐騙打消念頭匯款，保住辛苦積蓄。

同時也是警察志工的蔡淑娟表示，也許是附有正義感的使命，雞婆的心態，憑著自己參加多年預防犯罪宣導的經驗，在郵局擔任志工替民眾服務填寫匯款單時，若查覺到民眾「神情緊張，對於資金用途陳述不一」、「被害人不時察看手機或手機常保持長時間通話」，都會主動關懷慰問，再藉機判斷是否為詐騙案，希望能透過綿薄之力替民眾保住辛苦賺來的血汗錢，不讓詐騙集團輕易得手。

大甲警分局長吳燕山為表謝忱，除攜帶禮品及感謝狀拜訪相關金融機構阻詐有功的銀行經理、行員及志工致謝，感謝行員機警通報，讓員警第一時間到場處理，避免民眾受騙上當，昨日也邀請這位郵局志工同時是警察志工蔡淑娟到分局接受表揚。

警方指出，，這是蔡淑娟10月份下來第4度阻詐成功，守住民眾苛包達246萬，同時也是在1個月內一次獲得大甲警分局4面特有的感謝狀；大甲警分局除了有「打詐大甲隊」堅強陣容，而她是「阻詐終結者」，任何的詐騙型態均逃不過她的眼下，充分表現出警銀合作，有效防範詐騙案件於未然。