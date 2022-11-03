國產高端疫苗爭議不斷，疫苗施打有效性至今仍遭質疑，緊急使用授權（EUA）恐遭撤銷。國民黨智庫召集人陳宜民今再質疑，高端原7月底就要給有效的疫苗保護效益報告，沒有交衛福部竟允許補考，結果10月底補件完又不公布結果。

陳宜民表示，大家都有愛國心，都希望國產疫苗好，但執政的民進黨政府當局利用這個愛國心做了奇怪的事情。

陳宜民說，當初研發新冠肺炎疫苗的3家國產疫苗廠中，最資深的是國光，依序是聯亞，最資淺的是高端，但國光一開始就出局，聯亞與高端進入二期試驗時，醫藥品查驗中心卻押著聯亞陪高端做免疫橋接，結果未獲國際認可。

陳宜民表示，台灣的免疫橋接是用再不正確路徑，沒有體察國際趨勢，揠苗助長造成國產疫苗走不出國際；如今聯亞只能到美國做三期臨床試驗，預計月底結果出爐，若通過更打臉民進黨政府。

台大公衛學院兼任教授金傳春批評，食藥署真正的作用是要提供人民最好的疫苗，但現在民進黨政府現在做的事情，卻不是幫助國產疫苗走上國際，而是在阻擋某個國產疫苗，幫助另一個國產疫苗，錯誤疫苗政策造成很多冤魂。

金傳春更點名，民進黨兩位前、現任副總統均有流行病學專業，卻眼睜睜看著國產疫苗無法與時俱進，跟上國際準則要求，喪失台灣可貢獻全球衛生寶貴良機；民進黨政府未能取得先機，以公衛專業角度全面支持國產疫苗，實在不應該。

金傳春說，無論是美國跟英國都大力支持國產疫苗，台灣政府相關單位對國產疫苗要以國際要求與全球衛生需求來更上層樓，食藥署要盡速加入「病毒免疫學家」、「流行免疫學家」、「疫苗臨床實驗專家」，才能因應未來的新形態病毒。

金傳春說，現行國產疫苗免疫橋接只看「抗體」，並未評量突破感染率免疫力的持久性及抵擾變種病毒實效，而在台灣2022年Omicron變異株「大」流行時，也沒資助國產疫苗進行第四期的真實世界社區效益評估。