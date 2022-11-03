嘉義市東區陳姓里長候選人遭檢舉以1000元1票尋求選民支持，檢警調今天傳喚陳男、樁腳及約20名選民到案，有部分選民坦承收到錢，全案目前仍在偵訊中。
此外，檢方還獲得情資，新港鄉某村長候選人涉嫌透過樁腳以1票2000元買票，朴子市某市民代表候選人也涉嫌賄選，今天指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局，搜索朴子市某市民代表候選人、新港鄉某村長候選人的樁腳住處，傳喚樁腳及多名選民到案，還在偵訊中。
嘉義市東區陳姓里長候選人遭檢舉以1000元1票尋求選民支持，檢警調今天傳喚陳男、樁腳及約20名選民到案，有部分選民坦承收到錢，全案目前仍在偵訊中。
此外，檢方還獲得情資，新港鄉某村長候選人涉嫌透過樁腳以1票2000元買票，朴子市某市民代表候選人也涉嫌賄選，今天指揮嘉義縣調查站、嘉義縣警察局，搜索朴子市某市民代表候選人、新港鄉某村長候選人的樁腳住處，傳喚樁腳及多名選民到案，還在偵訊中。
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