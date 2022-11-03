2022臺北網紅節系列活動「TY Star網紅獎」，目前正進行為期21天的人氣票選。首先登場的「星星組」已截止投票，前3名依序為：以親子、料理影片取勝的笑叔、跳熱舞吸粉的金梓娜Ginny，具多重身分的「斜槓」藝人廖伯斯。

由臺北市政府商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會主辦的臺北網紅節，今年與momo購物網、伊林娯樂、iKala、KOL Radar、Asiagogo亞洲購、明星會客室合辦TY Star網紅獎，依參賽網紅所經營的粉絲數分為「星星、月亮、太陽」等3組，自10月24日至11月21日進行人氣票選；其中，粉絲數5萬（含）以下的星星組，共有119位網紅競逐。

以32947票獲得第1名的笑叔，表示自己經營古玩家業之餘，兼當Youtuber分享下廚、親子相處趣味影片，一開始不知道怎麼催票或有多少粉絲支持，但抱著參賽就要努力衝刺的想法，運用過去曾擔任綜藝節目幕後人員的經驗，趕搭熱門的選舉話題，製作催票海報；拿下冠軍之後，還由太太掌鏡，拍了一支雨中謝票的影片，感謝粉絲的支持，意外吊出更多「潛水」粉絲留言，還因為留言數太多，被平台限制留言。

亞軍Ginny是熱愛舞蹈的直播主，平時還會接品牌外拍工作。她表示，以前每天至少花2、3小時在網上與粉絲互動，特別喜歡以舞會友。雖因外拍等工作越來越忙，直播時間縮短，但仍堅持每天po文或發限時動態影片與粉絲分享現況。因此，Ginny人氣票選開始不久，她的名次即快速飆升，一度登上第1名，最後階段才被笑叔超越。

Ginny認真經營平台，累積許多忠實粉絲。（圖／太陽星網路科技提供）

身兼民視藝人、逢甲大學教授與2家科技公司董事長的廖伯斯，日前剛以《前往海邊的路》獲得2022屏東電影節人氣獎；延續話題熱度，又在TY Star網紅獎以21796票獲得星星組人氣第3名。

廖伯斯發文感謝粉絲們的參與。（圖／太陽星網路科技提供）

TY Star網紅獎目前正進行第二階段「月亮組」投票，計有29位網紅參賽，即日起票選至11月6日止，momo會員每天可投3票，若從各參賽者個人頁面按FB/LINE分享，可為該名參賽者額外獲得10票。