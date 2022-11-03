中部一名按摩師自稱可以幫女客人「催經泌乳」，要求女方脫光上衣仰躺，進行胸腹按摩後，用手按壓對方乳頭，女子質問時，按摩師還稱可讓人體分泌催情激素，女方事後深感受辱，一度引發憂鬱傾向，但按摩師仍辯稱這樣做是按壓「乳中穴」刺激分泌賀爾蒙，法院審理認為，整復協會說明傳統推拿嚴禁觸碰胸部，因此依強制猥褻罪判他10月，可上訴。

根據判決書，女子小美透過表妹介紹該名按摩師傅協助調整骨盆位置，兩人相約在民國110年10月13日下午，前往小美表弟住處進行推拿，進行全身指壓按摩及骨盆位置調整。

但療程結束後，按摩師向小美表示，可以替她施行「催經」按摩，小美誤認這也是療程一部份，同意繼續按摩，按摩師於是要求小美將衣物脫掉僅剩內褲，上身全裸，還要求小美仰躺將手上舉，接著按摩她腹部、胸部淋巴後，又以手指點壓她的之乳頭，還若無其事的改要求小美趴躺以按摩背部。

小美當場質問為何要點壓乳頭，並向按摩師說明「不喜歡」、「不舒服」，但按摩師回答表示，點壓乳頭可使人體分泌催情激素，可幫助催經，要求小美再度仰躺後，竟接續以手指點壓觸摸乳頭，並迅速結束按摩，小美覺得相幫不高興，於是報警提告。

但按摩師辯稱：他是經過女方同意才進行服務，且當時有表示如果按摩胸部、乳頭、乳頭周圍的淋巴，經期會比較準確，女方有詢問為什麼?他回答因為乳頭是乳腺集中之處，乳腺會分泌荷爾蒙，荷爾蒙才能讓經期準時，所以女方才表示願意嘗試，且女方按摩結束後，未立即報警，還傳訊息說開心、100分、very good，如何說是違反意願?

法官為求謹慎，還函請財團法人中華傳統整復協會查明推拿按摩相關療程，該協會回函表示，傳統整復推拿服務業不分性別，嚴禁碰觸胸部或其他身體隱私處之行為，並無存在按壓女性乳頭之手法。

法官認定，按摩師利用女方對按摩專業之尊重與信賴，違反告訴人意願進行強制猥褻行為，侵害女方性自主權及人格尊嚴，並造成身心莫大痛苦，且犯後飾詞狡辯，不知悔悟，迄今僅賠償女方新臺幣800元，也未徵得女方之諒解，態度欠佳，依強制猥褻罪判他10月，可上訴。