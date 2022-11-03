澎湃新聞3日報導，大陸貪瀆案件倒查30年持續，大陸黑龍江紀檢監察委又一名「內鬼」被查。黑龍江省紀委監委3日通報，省紀委監委第五監督檢查室前主任、2020年4月退休的李樹軍，涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。此前，李樹軍於去年11月21日通報被查。

黑龍江省紀委監委此次通報稱，經查，李樹軍違反政治紀律，串供、偽造證據，阻礙組織核查，對抗組織審查；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規接受宴請，違規收受禮金；違反組織紀律，在組織談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用、職工錄用等工作中為他人謀取利益並收受錢款；違反廉潔紀律，違規借貸獲取大額回報，利用原職權或地位形成的便利條件為他人謀取利益並收受財物；違反工作紀律，洩露紀律審查工作祕密，私自留存、銷毀紀律審查工作資料；利用職務上的便利，在幹部選拔任用、職工錄用、工程承攬、資金結算等方面為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

通報指出，李樹軍身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，不信組織信關係，處心積慮對抗組織審查；以權謀私、貪婪妄為，甘於被「圍獵」，與不法商人沆瀣一氣，大搞權錢交易，特別是在紀檢監察機關任職期間，罔顧紀檢監察幹部操守底線、逾越紀檢監察幹部權力紅線，充當內鬼、濫權尋租，雁過拔毛、巧取豪奪，執紀違紀、執法犯法，將黨和人民賦予的權力作為謀取私利的工具，嚴重損害司法機關、紀檢監察機關公信力，嚴重損害黨的事業和形象。

李樹軍行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大乃十九大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中共紀律處分條例》、大陸《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予李樹軍開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

官方簡歷顯示，李樹軍於2014年12月進入黑龍江省紀委擔任副廳級幹部，後於2018年2月任省紀委監委第五紀檢監察室主任，同年12月任省紀委監委第五監督檢查室主任，至2020年4月退休。

事實上，甘於充當內鬼的李樹軍也是黑龍江省紀委監委整肅紀檢監察幹部隊伍的負面典型案例。五年來，省紀委監委先後查處了省紀委監委第十四審查調查室前主任劉剛、駐省高級人民法院紀檢監察組前副組長韓鷗、省委巡視組前正廳級巡視專員于寶國、省委巡視組前副組長魏彬等一批理想信念喪失、甘於被圍獵、變節當內鬼的紀檢監察幹部。