被稱為日本研究台灣選舉的「神人級」學者小笠原欣幸日前表示，民進黨年底選後將退守南台灣，引發熱議。這場選戰的結果，不僅將衝擊握有2022選舉提名大權的總統兼民進黨主席蔡英文的威信，更是蔡是否交出主席大位的「保皇之戰」。傳出民進黨內將桃園市當作評估蔡去留的「最後基地」，因在現任市長鄭文燦的8年執政下，民進黨原勝券在握，但近期多份民調結果卻顯示，綠營的接班執政美夢慘遭重擊。

《風傳媒》今（3）日報導指出，小笠原欣幸認為，民進黨僅能穩住高雄市、台南縣、屏東縣、嘉義縣，勉強再加澎湖縣，整體退守南台灣。而民進黨內私下的評估其實與小笠原接近，不但北台灣會被國民黨全拿，「雲林以北」更將全面失守。

選情的大逆風，讓主導綠營提名大權的蔡英文首當其衝。報導指出，桃園市被黨內視為蔡能否保住主席之位的關鍵之都，因為雙北市、宜蘭縣本就非民進黨執政；基隆市、新竹市政治量能太小；桃園市不僅具備六都格局，又是民進黨贏面極大所在，從各種條件來看都具備鑑別度，故被視為蔡主席的「保皇最後基地」。

對此，報導分析，近期幾份民調與目前民進黨內情資皆顯示，桃園市選情非常不穩可謂陷入「動盪」，而綠中央看到後也都非常緊張，但他們絕對不可能放棄桃園。至於民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為何落後，主因是整體選情實在太冷，讓鄭雖有成長卻顯得趨緩；反觀國民黨候選人張善政，在南北桃舉辦兩場大造勢後，成功喚醒藍營支持者的心，加上民眾黨候選人賴香伶存在感不強，導致民眾黨過半數票源流向張。