為鼓勵有才華、有潛力的創作者展現自我，促進品牌與網紅更緊密的合作，2022臺北網紅節系列活動「TY Star網紅獎」，今年擴大舉行，即日起至11月6日開放「月亮組」網路人氣票選，參與的29位網紅紛紛號召粉絲力挺。

由臺北市政府商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會主辦的「臺北網紅節」，特別與momo購物網、伊林娯樂、iKala、KOL Radar、Asiagogo 亞洲購、明星會客室合辦TY Star網紅獎，依照報名參加的網紅粉絲數，分為「星星」、「月亮」、「太陽」等3組進行人氣票選。

太陽星網科副總經理李雯菁表示，今年參選人是以所經營最高粉絲數之社群媒體為依據，目前正在進行的是社群粉絲數5-20萬（含）的「月亮組」票選，計有29人參加，10月31日起開放投票。經常介紹美食、旅遊的「柒默Lisa」、直播主「克莉絲汀Kristin」、以親子舞蹈搞笑影片為主題的「愛立刻思林益諄」立刻躍升前3名。

2022 TY Star網紅獎 月亮組前三名即時戰況。（圖／太陽星網路科技提供）

李雯菁表示，今年的投票方式也有所不同，只要有momo帳號的朋友，每人每天都可投3票；另外，粉絲們只要到參賽者的個人頁面，按下臉書或Line分享，還可額外獲得10票。參與投票的粉絲，也有好康。每天投票，不僅可把自家網紅偶像送上冠軍寶座，也可獲得抽獎機會，包括好來ET3聲波電動牙刷2名、Adidas休閒健身包5名、PHILIPS不倒咖啡杯10名，投票次數越多中獎機會越大。