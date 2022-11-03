亞光(3019)受惠於傳統旺季來臨，第3季稅後盈餘飆上4.54億元，賺贏上半年，單季每股盈餘為1.62元，累計前3季每股盈餘為2.9元，今天股價逆勢收高，站上60元，守住實施庫藏股價格。

相較於其他電子廠飽受第3季旺季不旺之苦，光學產業算相當幸運，除大立光(3008)及玉晶光(3406)受惠於蘋果新機上市拉貨潮帶動業績衝高，亞光也交出不錯的業績表現，第3季毛利率、營業淨利率及獲利表現均遠優於上半年。

在整體營運轉佳下，亞光第3季營業毛利為11.26億元，季增26.54%，單季合併毛利率攀升至22.08%，季增3.82個百分點，營業淨利為4.71億元，季增58.35%，稅後盈餘為4.54億元，季增61.76%，賺贏上半年，單季每股盈餘為1.62元。

亞光前3季營業收入為144.62億元，年減5.66%，營業毛利為27.94億元，年減10.84%，稅後盈餘為3.59億元，年減22.85%，每股盈餘為2.9元。