曖昧讓人受盡委屈，有些人喜歡沉浸其中，這會使他們覺得自己桃花運旺，《科技紫微網》運勢專欄指出射手座、雙魚座、天秤座、巨蟹座喜歡到處搞曖昧，因享受那種不清不楚的關係，所以遲遲不想定下來。

▍射手座：備胎非常多，習慣搞曖昧。

一般都認為射手座是個花心大蘿蔔，無論是單身還是有伴侶的狀態，都不缺乏曖昧對象，搞曖昧已成為一種習慣，他們很喜歡那種不清不楚和欲言又止的情感感到興奮不已，而那些有很多備胎的感覺，豐富多姿的情感經歷，即使有了對象之後還魅力四射優越感十足。

▍雙魚座：追求朦朧美，喜歡搞曖昧。

雙魚天生就有一顆如水的感性心靈，追求如夢幻般的浪漫愛情，而曖昧這種不明朗，充滿朦朧之美的情感關係，最容易一不小心就沉浸其中，特別是在單身狀態時，喜歡卻不敢直說，不喜歡也不想拒絕，而常常無辜的模樣令人欲罷不能，也會不知不覺愛上這種曖昧不明的感覺。

▍天秤座：邊走邊看，不懂拒絕。

天秤座交際廣泛，來者不拒，朋友遍布天下，因此喜歡的對象很多，有一點傻傻分不清誰才是真愛，在外人看來，是喜歡到處搞曖昧，其實他們只是在茫茫人海中尋覓良緣，不想錯過任何一個可能的機會，因此不斷的邊走邊看，騎驢找馬，而且不急於確定一段關係，只想在曖昧不明中把網撒得再大一些。

▍巨蟹座：不敢表白，享受曖昧。

巨蟹座極具親和力，如陽光般溫暖，時常給周圍的人送上溫暖和愛心，討人喜愛，當面對喜歡的人時，會因為害怕被拒絕而不敢表白，只會默默關心和付出，並在曖昧不明的關係中不斷試探對方的心意，這樣的猶豫不決，使自己一步步陷入曖昧之中，糾纏不清。