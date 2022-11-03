新華社3日報導，第77屆聯合國大會2日舉行全會，審議「必須終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖」議題。中國常駐聯合國副代表戴兵出席會議並發言，敦促美方立即全面取消對古巴的經濟、商業和金融封鎖。

戴兵說，美國對古巴等國家持續施加一系列單邊強制措施，嚴重違背2030年議程國際共識，嚴重損害各國人民的生存權和發展權，與和平發展、合作共贏的國際潮流格格不入，與各國復甦發展的努力背道而馳，必須立即終止。

戴兵指出，聯合國大會連續29次以壓倒性多數通過「終止美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖」決議，敦促所有國家遵守《聯合國憲章》和國際法準則，撤銷或廢除任何形式具有「治外法權」效力、影響他國主權及其管轄範圍內實體和個人的合法權益、影響貿易和航運自由的法律和措施。這代表了國際社會的正義呼聲，必須得到切實執行。

戴兵說，令人遺憾的是，美國對古巴的經濟、商業和金融封鎖非但沒有停止，反而不斷加劇。在新冠疫情暴發後，美國實施了數十項對古巴的制裁措施。這嚴重違背《聯合國憲章》的宗旨和原則及聯大有關決議，嚴重限制古巴人民獲取抗疫復甦所需藥物、疫苗和物資，嚴重阻礙古巴人民實現消除貧困等可持續發展目標的努力，也嚴重影響了其他會員國與古巴的正常經濟、金融和發展合作。國際社會應予同聲譴責。

戴兵說，中方一貫主張尊重各國自主選擇社會制度和發展道路的權利，維護以國際法為基礎的國際秩序，捍衛國際公平正義，反對以軍事、政治、經濟或其他手段對他國實施單邊強制措施。中方敦促美方立即全面取消對古巴的經濟、商業和金融封鎖，按照《聯合國憲章》的宗旨和原則及國際關係基本準則同其他會員國發展正常的國家間關係。這符合美古兩國人民共同利益，也有利於地區的和平穩定。中國將再次投票支持古巴在本議題下提交的決議草案。