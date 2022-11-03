九合一選舉將至，參選人紛紛勤走基層尋求支持。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎則透過每天站路口、掃市場、車隊掃街和問政說明會，感受每個人對改變苗栗的渴望與期待。徐定禎提及昨(2)日到後龍菜市場時，有攤販老闆特地放下手邊工作，走出攤位拍拍他的肩膀向他說「一定要加油」，他說大家的一個讚、一個笑容，「都給我們滿滿力量」。

徐定禎昨(2)日在臉書指出，他在苗栗18鄉鎮跑透透，每天站路口、掃市場、車隊掃街和問政說明會，和苗栗鄉親們面對面，用最直接、最真誠的方式，感受每個人對改變苗栗的渴望與期待。

徐定禎與苗栗縣議員參選人邱毓興昨在後龍菜市場向鄉親們問好，徐定禎感性表示，謝謝對他豎起大拇指比讚、對他揮手鼓勵的鄉親們，還有攤販老闆特地放下手邊工作，走出攤位拍拍他的肩膀，跟他說一定要加油，「謝謝大家，一個讚、一個笑容，都給了我們滿滿力量」。

徐定禎提到，現在全台灣都在關注苗栗選舉，給了苗栗鄉親很大的鼓舞，大家都勇敢站出來相挺，用行動說明換人換黨做做看的希望，「為了改寫苗栗歷史，我們並不孤單」。徐定禎說民調已經呈現黃金交叉，他會用雙腳走遍苗栗的大小市場，握住每個人溫暖的雙手。「徐定禎的支持度要領先，更要擴大領先差距！在最後的衝刺階段，我們一定會加強力道，擴大選票基礎，讓苗栗首度政黨輪替，讓苗栗改變成真！」