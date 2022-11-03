傳出晶圓代工龍頭台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭園區，台積電對此表示，不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地，留給外界想像空間。財信傳媒董事長謝金河則說，台積電近來利空消息不斷，包括執行長魏哲家的休假說被放大解讀等，但在這麼多流言中，傳出台積電拍板1奈米龍潭設廠計劃，可以看出台積電深耕台灣的戰略布局。他強調，台積電選在龍潭，主因在於此處有大客戶蘋果的新技術開發基地，背後隠含深意。

謝金河以「別小看台積電！」為題在臉書發文指出，台積電積極衝刺先進製程，位在美國的亞利桑那新廠經過1年7個月的建廠後，即將啓動新機裝置儀式，美國總統拜登及裴洛西議長可能都會親臨致詞，這是台積電邁出海外設廠的第一步，加上台積電和日本政府及Sony合作的熊本新廠也正加快腳步興建中，「美、日都是晶片四方聯盟的重要成員，台積電正扮演最核心的關鍵角色。」

謝金河進一步表示，這次1奈米建廠也是台積電深耕台灣的重大宣示，稍早之前，魏哲家已宣布竹科寶山二奈米製程將在2025量產，這是效能最好的新製程技術，在2奈米底定後，現在1奈米又有重大宣示，傳出選定龍潭科技園區，這也可能是台積電最大規模的投資案。

謝金河文末強調，到今年上半年為止，台積電有1.253兆元現金及1221億金融資產，準現金有1.3752兆元，不但有雄厚配息能力，也有深耕台灣的擴建新廠能力，未來將加大台灣護國群山的能量。