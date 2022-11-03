明新科大與幼獅工業區服務中心舉辦「車用零組件產業供應鏈平台」啟動會議，落實車用零組件廠商精實化、綠色化、智慧化。（明新科大提供／邱立雅竹縣傳真）

明新科技大學管理學院辦理桃園幼獅工業區服務中心產業園區產業輔導創新計畫邁入第5年，今年以輔導園區內廠商數位轉型為主要目標，考量工業區內產業之性質，整合中小企業與輔導資源，成立桃園幼獅產業園區計畫-車用零組件產業供應鏈平台，3日集結產官學研舉辦啟動會議儀式，期待藉由多方資源的投入，共同宣示推動強化桃幼車用零組件供應鏈廠商的數位轉型與產業永續競爭力。

汽車製造是技術與資本密集的產業，產業鏈龐大，其中汽車零組件如車燈、保險桿、鈑金、模具的台廠產值全球市占率高達80％~90％，幾乎全球第1位，展現了台灣廠商的競爭優勢。明新科大校長劉國偉表示，執行計畫的管理學院將整合校內半導體、智慧製造的產學資源強項，透過車用零組件產業供應鏈平台輔導廠商的數位化與車用電子產品應用研發。

桃幼工業區服務中心主任傅治平則提到，台灣汽車零組件廠商已累積多樣少量、彈性製造的製造經驗，汽車產業逐漸走向精實化、智慧化、潔淨化與電動化的趨勢及壓力，與明新科大合作來輔導汽車供應鏈廠商體質提升，協助因應國際環境規範趨勢等，是桃幼重要的服務推動方向。

桃園幼獅產業園區計畫過去5年的輔導成果，在淨零碳排上之推動經驗、輔導金屬產業數位化及精實改善的實際成果，明新科大管理學院林於杏院長表示，這些成果可協助供應鏈平台內的廠商爭取政府資源、提升汽車產業衛星工廠的競爭體質，優化平台廠商與汽車中心廠的協作能力，提升整體汽車產業供應鏈效率。