行政院長蘇貞昌與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬等人大陣仗視察龍潭園區，遭國民黨對手張善政酸是選舉手段，鄭運鵬說，護國群山包含台積電，所有包含先進製程投資不會因為選舉而考量，依張善政他的行政經驗，可能每一件事情都覺得要好幾年，但包含中央、行政院包含桃園隊都已經準備好了。

鄭運鵬說，護國群山包含台積電，所有包含先進製程投資不會因為選舉而考量，他的投資如果沒有用地、用水讓股東會、董事會放心的話，他們也不會進行這樣的評估，這1年多來，他也在中央擔任跟地方的協調角色，所以桃園準備好了，缺地找到用地，缺水找到水源，缺電來接電，這些都是要事前準備，相對過去朱立倫、吳志揚跟現在的張善政，不了解桃園缺乏行政效率缺乏擔當，是有很大對比的。

桃園市長鄭文燦則說，張善政過去8年沒有參與桃園的重要事務，對於桃園在產業投資，包括桃園航空城計畫沒有重大參與，亞洲矽谷計畫也沒參與，前瞻基礎建設計畫也沒參與，他完全不知道桃園的產業投資走到什麼樣的階段，他跟桃園是脫節的，看到他的政見都是空包彈，一個脫節的人可能也不知道台積電的封測廠已經在龍科，他沒有參與、沒有了解才會有這樣的發言，但是用這樣的立場來否定龍科的擴大、否定台積電的設廠、否定半導體業擴大對桃園的投資，這個才是為了選舉，否定台灣進步的方向。