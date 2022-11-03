國際知名產品設計獎項GOOD DESIGN AWARD創始於1957年，每年針對各式產品進行評選，連同其標誌G Mark皆獲得了大眾的認可，並期盼透過設計的力量，令人們的生活、產業和社會變得更加富足。

今年Epson以五項產品設計榮獲2022年優秀設計獎肯定，其中包含一項微型射出成型機、兩項印表機、一項投影機和一項工業用機械手臂編程軟件應用。Epson的AE-M3、AE-M10微型射出成型機更入選了優良設計金獎（Gold Award）與百佳獎（Best 100）。