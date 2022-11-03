銀行竟成為客戶個資外洩幫兇！立委林楚茵3日在財委會中驚爆2民營銀行、1公股銀行，信用卡定型化契約透過模糊的文字取得消費者授權，廣開個資外洩大門。金管會黃天牧主委表示，個資的使用應該給予客戶選擇的權利，要開放哪些單位利用，一切都要很明確讓消費者知道，不能因為消費者不同意銀行使用個資就終止契約，金管會將盡速盤點調查。

林楚茵在立法院財政委員會質詢時提到，金管會明文公告《信用卡定型化契約範本》、《應記載及不得記載事項》，銀行局也將信用卡約款列為查核重點，信用卡發卡銀行收集卡友個資，使用上都應該與發卡業務相關。

但是林楚茵近期就收到銀行信用卡契約變更通知，要求消費者「同意銀行將卡友及保證人個資及往來資料，提供給銀行有往來之機構」，並列舉相關機構包括LINE、FB、IG等通訊軟體及社群平台，如果不同意修正將終止契約。

進一步調查更發現，還有其他民營及公股行庫，在約款中用模糊、不明確的提供予「其他與本行有業務往來之機構」、「受銀行委託處理事務之委外機構」等文字，使用霸王條款濫用個資。

林楚茵認為，銀行應該保障消費者個資安全，不應成為個資交易中心。不論是清潔、物流或其他與提供個資目的無關的人都能透過銀行取得消費者個資，等於提供詐騙集團一個個資大盤商，銀行開個資外洩後門，幫助詐騙集團廣開竊取大門。