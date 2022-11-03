近年戶外露營活動越來越盛行，不只民眾瘋往山上跑，就連許多自媒體創作者也製作相關內容，最近在YouTube就有位越南正妹開設的野外求生的頻道「MsYang Survival」暴紅，不但對搭建避難所、生活、抓魚等技能樣樣精通，而且親力親為的態度，和嬌小可愛的模樣形成巨大反差，此外，她還具有超火辣的身材，目前頻道已累積超過785萬次觀看。

來自越南的年輕正妹「Duong」，自今年5月上傳了第1支影片後，就開始更新一系列從無到有的野外求生紀錄，包括獨自蓋起一座竹製的小屋、建造洞穴生存避難所、用弩狩獵野豬、製作捕魚陷阱等等。

只見臉蛋白皙清秀的她，將一頭柔順的秀髮綁成馬尾，她穿著低胸上衣與簡單的黑褲以方便行動，外型看起來雖然十分嬌小纖細，但身手卻非常俐落敏捷，鏡頭也隨著豐滿的上圍移動，除了讓觀眾感受到異國山林的風情外，Duong性感的身材令人大飽眼福。

至今已上傳25部影片的她，光超過百萬觀看次數的影片就有3部，單支最高影片甚至創下148萬次點閱，她表示想通過這些影片和大家分享她的激情，包括荒野冒險、叢林生存等等，希望這些製作簡單有效用具的技巧和求生技能，可以幫助大家在叢林中找到食物並生存，而網友們對於她的影片也紛紛給予回饋，「不但長得漂亮還有超強的生存技能」、「內容真的富有教育和娛樂意義」、「真是智慧與能力兼具的美少女」。