受近期大雨影響，國道1號汐止路段2度發生土石坍方事件，嚴重影響交通。對此民進黨基隆市長候選人蔡適應也緊急連絡了相關單位，盼降低災害對基隆交通的影響，他甚至透露，自己到昨晚十點都還在跟交通部長王國材通電話。

蔡適應今（3）日在臉書發文首先提到，他要求要讓後續工程處理能持續的加速推動，同時也聯繫基隆及新北兩個市政府在警力的疏導，與交通疏導的替代路線。

除了與交通部協調公路總局所轄公路客運、國道客運班次路線的重新變更，蔡適應也說明，他昨晚也緊急聯絡台鐵局長，協調加開班次，以利今早的通勤，並感謝台鐵協調工會、司機們，願意在今天早上出車，協助旅客疏運。蔡也呼籲，到目前為止，搭乘台鐵的疏運旅客與通勤族都很順暢，市民若有需要，可先將台鐵的輸運作為第一優先的選擇。

對於因通勤問題，造成勞工發生上班遲到一事，蔡適應今也特別聯繫勞動部長許銘春，請勞動部針對勞工權益提出因應對策，讓雇主及勞工都有依循，不讓權益受損。而勞動部今早立刻發佈通告，包括：勞工如有因此延遲到工，雇主仍不得視為曠工、遲到、強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或其他不利之處分等，蔡適應對此也表示感謝。

最後，蔡適應也聯繫了基隆港務分公司總經理高傳凱，協調基隆地區的貨櫃場及海關，將貨櫃車收貨的時間重新調整到離峰時間，這樣尖峰時間就會減少貨櫃車班次進出，讓交通秩序可以更好。