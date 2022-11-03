王偉忠看著郎祖筠長大。（中廣流行網提供）

郎祖筠最近忙著演出舞台劇，包括11月新竹、台北的春河劇團《魔法阿媽》與12月耶誕節檔期在台北的《明星養老院》，她到中廣《欸！我說到哪裡了？》接受王偉忠專訪。王偉忠驚爆郎祖筠其實生過一個孩子，郎祖筠自己都被這爆料驚呆，王偉忠揭曉謎底：「就是趙自強！」郎祖筠則開玩笑說趙自強是她收養的兒子。

王偉忠聊到郎祖筠曾看不孕症求子，沒有成功，但其實她生過一個孩子！郎祖筠聞言驚訝地看著王偉忠，「就是趙自強！」兩人自己爆笑不止。

郎祖筠笑說她是收養了趙自強，他們都熱愛演戲，有革命情感，而且兩人曾經吵架，吵到就算合作還硬不跟對方說話，後來在朋友調停下撫平心結，趙自強還送她個美麗的手環，上面寫著 「手上有結，心中無結」，直說趙自強是詩人！

面臨低潮，郎祖筠覺得哭泣沒用，幹嘛浪費力氣，好比多年前她曾因父親健康問題、必須收掉劇團，心中鬱悶無處吐，於是打電話罵趙自強：「為什麼你的團還在，但我的團熄燈了？」完全不理性，讓趙自強一頭霧水，但他懂郎祖筠的心，趕緊打電話要郎弟弟盯牢姊姊，兩人至今都是非常要好的朋友。

王偉忠與郎祖筠的爸爸「郎叔」郎承林情濃似父子，即使郎叔後來失智，還是認得出王偉忠。王偉忠一路看著郎祖筠長大，覺得阿郎極能幹，而且有細膩的一面，對長輩關懷備至，很早就關心相關議題，近年還演出兩部相關題材的舞台劇。

《魔法阿媽》視覺效果與演員陣容堅強，講都市小孩到鄉下阿媽家，發現阿媽居然會降魔伏妖！一番波折後體會到人世間任何魔法，都不及愛來得偉大。

郎祖筠說這位魔法阿媽的「本尊」，就是歌手黃仲崑的媽媽，當年送去阿媽家的孩子，就是後來得了金鐘獎的黃遠。這次郎的好友趙自強、郭子乾都來跨刀演出舞台劇版《魔法阿媽》，連郭哥兒子郭德君都上場，劇情熱鬧精彩，4、5歲小孩都看得懂。

《明星養老院》的郎祖筠則飾演動感歌星，跟楊烈有一段感情。她笑說自己在劇中「穿得最少」， 低胸短裙銀管裝，還要穿高跟鞋秀M字腿，尺度全「開」。

郎祖筠說她跟黃嘉千演出時最愛逗楊烈，她覺得烈哥是個非常「實誠」的好人，很真誠，而且她們怎麼鬧，烈哥都不生氣！王偉忠也笑說楊烈真的是君子。這齣戲除了講明星、講人生，也描 繪演藝圈裡溫暖的人情，有笑有淚。