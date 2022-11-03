歐冠最後一輪的小組賽，熱刺在補時階段上演絕殺戲碼，以2比1擊敗法甲球隊馬賽晉級歐冠淘汰賽，不過當家前鋒孫興慜卻因為爭搶球權時發生碰撞，導致臉部變形骨折而提前退場，熱刺官方在聲明中表示，孫興慜左眼附近需要接受骨折手術，不幸的消息也讓韓國媒體《韓聯社》大感失望，表示這位韓國王牌可能無緣前進世界盃。

2日對陣馬賽的歐冠比賽，孫興慜試圖與敵方後衛Chancel Mbemba爭頂時，左臉不慎撞上對方肩膀，孫興慜隨後痛苦倒地，起身後由防護員攙扶下場，今日官方就宣布孫興慜需要接受手術。本賽季孫興慜出賽19場共有5顆進球，熱刺落後榜首兵工廠5分積分，周末還得在主場迎戰利物浦，沒有孫興慜坐鎮對熱刺攻擊線將帶來不小影響。

同時孫興慜受傷的消息，也對韓國造成重大打擊，替國家隊出賽104場比賽，孫興慜總共踢進了35球，是韓國陣中絕對的王牌，《韓聯社》表示，在距離不到3周的時間就要迎接世界盃開幕日，孫興慜此時接受手術將讓韓國男足的世界盃旅程亮起紅燈，同組中的對手有著葡萄牙、烏拉圭及迦納等強敵，因此韓國在每一場的小組賽都非常重要，如果孫興慜確定缺席幾場比賽，也就沒有將他列入最終大名單的必要性。

孫興慜在2014、2018年2度參與世界盃盛會，上一屆小組賽面對德國比賽，孫興慜在比賽結束前追加進球，幫助韓國以2比0驚奇取勝，也是隊史首度在正賽當中擊敗德國，上賽季孫興慜以23顆進球獲得英超金靴獎，更是在年度金球獎評選中位列第11名，刷新了亞洲球員最高排名紀錄。