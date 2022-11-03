大安文山台北市議員候選人曾獻瑩今天公開推出3D沉浸式虛擬競選總部「認識 真・獻瑩」。曾獻瑩說他出身自台積電，希望打造不一樣的競選文化，也落實他將科技應用在選舉上的理念。

曾獻瑩 推出3D沉浸式虛擬競選總部。(圖片來源／曾獻瑩競選辦公室提供)

曾獻瑩表示，傳統競選總部花大錢租大馬路邊，一般民眾不會前往，封街造勢多少有點擾民不環保，3D虛擬競選總部是他跟在幾個科技業友人一起規畫的，期盼可以打造新的競選新文化：科技、環保、親民、不封街、不擾民。虛擬3D實境、不須VR即有立體沉浸感，也提供虛實整合服務，隨時可以線上報名。所有的服務資源都可以在這裡找到，也歡迎市民朋友隨時上線來逛逛。

曾獻瑩介紹，虛擬競選總部採用360度攝影技術，並融入「尋找曾獻瑩」的遊戲方式，在空間中有9組劇情故事的場景設計，也有二十幾個有趣的候選人情境說明設計。曾獻瑩說，大安文山有許多選民在疫情時代不方便到達服務處，透過網路虛擬空間，讓所有的市民都可以一個點擊，就可以進入到服務處。

今天記者會中曾獻瑩也公佈宣傳影片，從影片中可以更了解這個3D虛擬競選總部的特色。曾獻瑩更表達虛擬競選總部可以「數位雙生」，針對不同族群打造不同的競選總部，比如他就打造了兩個虛擬競選總部，一個給一般大眾，一個給平常在教會聚會的基督徒弟兄姊妹。曾獻瑩表示，未來的科技趨，甚至不同族群，比如針對客家族群，也可以有一個客家特色的虛擬競選總部。

民眾可從網站、手機、平板輸入網址/ 從QR Code打開網址進入虛擬總部，在虛擬空間中走動到特定地點時，會看到候選人和民眾互動的過程，還有獻瑩成為選民的好朋友、好夥伴、好幫手的真摯渴望。