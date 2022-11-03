上週談完美國職籃西區三大驚奇球隊，事後拓荒者拿下原來就不被看好的火箭，賽果在大家意料之中，爵士方面三場比賽有兩場以高賠之姿拿下勝利，再來馬刺也是連續兩場擊敗強敵，投注爵士和馬刺不讓分高賠勝出的運彩玩家笑得合不攏嘴，期待西區三大驚奇球隊持續打出亮眼成績！本週讓我們來延續上篇話題，一窺聯盟東區的態勢。

論黑馬，聯盟東區不像西區有拓荒者、爵士和馬刺這麼多球隊異軍突起，最值得一提的是上季例行賽排名第九的克里夫蘭騎士，騎士開季6戰5勝擊敗了公牛、塞爾提克…等強隊，目前在東區戰績排名幾次於公鹿，今年暑假騎士用原來的馬卡南(Lauri Markkanen)、塞克斯頓(Collin Sexton)…等主力換來爵士得分主力米契爾(Donovan Mitchell)，這筆交易事後看來實為雙贏，馬卡南在爵士有了一展長才的空間，米契爾也幫助騎士解決了得分火力不足的困境，如今的騎士攻守兼備，戰力較上季大大提升。

另外邁阿密熱火以及布魯克林籃網就沒那麼順利了，熱火保持2020年東區冠軍主要陣容、籃網眾星雲集，兩隊開季之前都是大家十分看好的強隊，沒想到如今熱火3勝5敗、籃網2勝6敗，兩隊分別排名東區倒數第四和第五。熱火在禁區的保護上出了問題，場均只能搶下40.3顆籃板球全聯盟倒數第三，場均阻攻也僅2.9顆聯盟最末，先發中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)個人的各項數據相較上季都有下滑趨勢，難辭其咎。籃網陣中有杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)兩名全聯盟最頂級得分手，進攻方面不輸任何球隊，不過在防守端就有待加強了，平均百回合失分高達118.3聯盟第三高，場均籃板37.7比熱火更差(聯盟倒數第二)，日前將總教練奈許(Steve Nash)開除恐怕也很難解決防守端的問題。

喜歡運彩的朋友們開季一定要把握機會，看好騎士延續亮眼表現，並且大膽瞄準熱火和籃網場次的對家獲勝。