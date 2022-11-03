住家的生活機能很重要，一名網友表示，以IKEA、好市多、迪卡儂當作選項，他問住在哪個賣場附近最好，貼文曝光網友齊指好市多，認為好市多能滿足生活所需，但有更多網友說，內湖不只有IKEA、好市多、迪卡儂，還有美福、大潤發、家樂福跟特力屋等，「住內湖一次滿足」。

原PO今（3）日於PTT八卦版指出，住在大賣場附近很方便，但以IKEA、好市多、迪卡儂3大賣場來比較，他好奇「住哪個附近爽度最高？」

貼文曝光，引發網友熱議，「答案一定是好市多」、「好市多啊！小孩以前的下課活動就是去試吃」、「好市多啊！能滿足生活必須」、「好市多啊！可樂喝到吐」、「有加油站的好市多比較爽，可以省下很多油錢」。

留言中也有不少網友指北市內湖區，不僅有IKEA、好市多、迪卡儂，還有家樂福、特力屋等其他商場，「住在內湖那附近，你說的這3個都有」、「內湖人表示我全都要」、「住內湖一次滿足」、「內湖全部搞定，還送你美福、大潤發、家樂福跟特力屋」、「內湖超符合你講的，旁邊有大潤發、家樂福、禮客，夠齊全吧」。