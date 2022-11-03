親師生越野賽跑分為許多組別，除了一般學生，今年還有即將邁入70歲的補校生參加。（淡水國中提供）

淡水國中日前舉辦親師生越野賽跑，藉由處於淡水埔頂地區特有的地理環境，規劃出全長4.2公里的比賽路線。沿途行經紅毛城、一滴水紀念館、雲門舞集、滬尾砲台、高爾夫球場及馬偕墓園等古蹟及景點，讓全校親師生感受淡水獨有的風情及文化，其中最年長的參賽者，己經要邁入70歲，依然堅持完賽。

今年已經是第39屆的親師生越野賽跑，是淡水國中有悠遠歷史的特色活動，分別有教師、家長和補校學生報名的社會組和七、八、九年級的男子及女子組等，共八組來進行比賽，透過賽徑上的景點，以多元的活動方式，提升對在地鄉土的認同感，也跑出健康樂活。

淡水國中學務主任吳琪玉指出，每年都有許多親師生共同參與，參賽者繞著古蹟園區跑完全程4.2公里的比賽路徑，為了讓活動順利進行，特別邀請志工大隊以及真理大學運動管理學系的學生擔任整場活動的運動志工，淡水警分局的交通組也在起跑路口協助維持交通順暢，讓參賽者在眾人守護下安全圓滿完成比賽。

許多參賽的家長也曾是淡中的校友，在比賽過程中勾起滿滿學生時期的回憶，而本屆年齡最長的參賽者，是即將邁入70歲的補校學生李英梅，她以堅持的態度完賽，開心的表示，這樣的活動很有意義，可以豐富多元學習促進身心健康，希望之後還有機會多多參與這些活動。

淡水國中校長王潔雯表示，透過全校共同參與的越野賽跑活動，除了提升大家對運動的重視，跑出健康與樂活人生，更是凝聚親師生的情感，創造了許多共同性的話題。

孩子們認真賣力地完成這場比賽，為自己及班級爭取最佳成績及榮譽，過程中師長、同學彼此加油、打氣，互相陪伴支持，成了活動中最美的畫面，享受和參賽者一起運動流汗、向前奔跑的快樂，留下學習過程中難忘的美好回憶。