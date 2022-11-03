第十七屆世界象棋錦標賽暨首屆世界快棋公開賽在 馬來西亞的古晉帝宮大酒店舉行。中華隊和其他15個國家象棋高手在棋盤上一較高下。歷經 7 天激戰，中華代表隊表現優異，謝定恆、盧政澔囊括 U12 男子組金銀牌，趙奕帆獲快棋賽銀牌，葛振衣獲男子組、快棋組第五名並晉升為象棋棋聯大師，彭柔安、林祐萱各獲女子組、U16 女子組第六名，創下歷年來參賽最好成績。

象棋為明年杭州亞運體育項目之一，並極具奪牌希望。雖然這個領域中國隊獨霸多年，但中華國家代表隊個個鬥志高昂，也為這次比賽作足準備。開賽以來，即使遭遇中國，隊員仍舊鬥志高昂敢打敢拼勇敢應戰！

中華民國象棋協會理事長薛嘉昀表示，經過協會的努力推動，台灣青少年象棋向下紮根，已有不錯的成果，選手也普遍年輕化，希望政府能更加重視象棋運動，給予更多資源與協助。本屆世錦賽選手葛振衣、趙奕帆及彭柔安也是明年杭州亞運國家代表隊選手，目前皆全心全力備戰亞運，期待他們再創佳績，為國爭光。