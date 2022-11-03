世界盃開幕前英超還有倒數兩周，「槍手」兵工廠自第3周登上榜首後就一直穩居龍頭，雖然上周曾短暫被曼城超越，但馬上就大勝諾丁漢森5:0搶回王座，目前仍以2分優勢獨佔鰲頭，但能否在世界盃開幕前繼續領跑呢？本周(11/6 20:00)作客對「藍軍」切爾西的倫敦德比戰，將是槍手最重要的榜首保衛戰。

曼城和熱刺分別以29和26分排在2、3名，曼城本周主場對富勒姆應無太大難度，由於這場比賽周六(11/5 23:00)先踢，曼城順利全取3分的話又將擠下槍手暫居第1，無疑是讓槍手保衛領先的壓力又增加幾分。熱刺則是領銜本周的壓軸大戲(11/7 00:30)，主場激戰「紅軍」利物浦，熱刺上周拉尾盤連進3球逆轉伯恩茅斯，好不容易中止2連敗，周中的歐冠再度上演絕殺戲碼，作客2：1氣走馬賽搶下歐冠小組賽D組首名晉級16強，2連勝氣勢大振，但壞消息是南韓大將孫興慜頭部嚴重受傷，別說這場聯賽是否缺陣，各界更擔心的是他能否參加世界盃。

回到兵工廠對切爾西之戰，兩隊周中都有歐洲賽事，切爾西由於已篤定是歐冠E組首名，周中肯定是以副選上陣，保留實力對付兵工廠，而槍手在歐洲聯賽(歐霸)雖然已經晉級，但最後一輪仍要贏球才可確保首名，避免在淘汰賽階段碰上從歐冠跌落的巴塞隆納、塞維亞等強隊。另外，歐冠小組賽比歐霸小組賽早一天踢，對槍手來說也是較不利的因素。

切爾西在9月初更換總教練，大約支付了2,000萬鎊挖角布萊頓的主帥波特(Graham Potter)和他的教練團，接手後在英超有了2連勝的蜜月期，但近3輪2和1敗。包括上周作客1:4慘敗給波特的前東家布萊頓，不知道波特的心裡是高興自己帶出來的球隊有好成績還是懊惱現在領軍的球隊輸給了前子弟兵呢？

槍手還有一個壞消息，本季狀況極佳的英格蘭邊鋒薩卡（Bukayo Saka）在對森林之戰腳踝受傷，不是很嚴重，但為了世界盃可能會讓他休息近期的比賽。藍軍方面，防中大將坎特（N'Golo Kante）因大腿傷勢動手術要休息4個月，已確定無緣世界盃，所幸中場科瓦西奇(Mateo Kovacic)和中後衛庫利巴利(Kalidou Koulibaly)有機會復出，切爾西仍可望在主場排出強陣迎戰。

以兩隊本季的戰績和比賽狀況，槍手本應是較被看好的一方，但以近期多線作戰的情形來看，槍手較容易在比賽的後段體力不繼，而替補球員少有能改變戰局，因此較看好切爾西能在主場踢贏這場倫敦德比，推薦玩法：不讓分切爾西勝。

最後想談談本季最大驚喜球隊紐卡索聯，「喜鵲」目前戰績6勝6和1敗，多賽一場但以1分領先曼聯暫居第4，紐卡的敗場數與兵工廠和曼城並列最少，也就是說，本季要擊敗紐卡並不容易，上賽季紐卡被沙烏地公共投資基金收購，成為全球最有錢球隊，但他們在今年的夏季轉會並沒有太多重量級的引援，卻踢出了不錯的競爭力，假如本季能以前4完成取得下賽季的歐冠參賽資格，以紐卡的財力相信會更進一步威脅曼城，成為英超爭冠的新勢力。紐卡近6輪聯賽5勝1和，包括作客踢平曼聯擊敗熱刺，本週作客對近況平平的南安普敦，很有機會贏球並超越熱刺升上第3名，推薦玩法：不讓分紐卡索聯勝。