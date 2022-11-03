【誠品行旅】憑二至四張票券可兌換雅緻客房至行政套房的房型。（誠品行旅提供）

【誠品行旅】二樓In Between之間餐廳，大面落地窗引進松菸綠意。（誠品行旅提供）

【誠品行旅】The Chapter Café與聚聚樓聯合推出「海派饗龍蝦」年終回饋活動。（誠品行旅提供）

旅遊界年度最大盛事2022台北國際旅展即將於南港展覽館一館隆重登場，已連續五年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅首度於誠品線上獨家開放線上旅展，自11／1-11／30重磅開賣【悠遊旅誠∣饗樂套券】，限時優惠每套5張9600元，平均每張1920元即可任選The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套(價值2596元)、In Between「之間套餐」一套(價值2387元)、波士頓活龍蝦限時活動2客(價值2596元)，或位於誠品生活松菸店的聚聚樓「聚聚雙享餐」一套(價值2508元)，另外亦可憑券兌換客房一晚，多重選擇的年度優惠最低24折起。

誠品行旅今年特別整合旗下餐飲與住宿，以最低24折的限時年度優惠推出【悠遊旅誠∣饗樂套券】，每套9600元(一套五張)，憑單張券即可任選館內外餐廳之人氣套餐，包括一樓無國界料理餐廳The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套(價值2596元／74折)、二樓歐陸料理餐廳In Between之間「之間套餐」一套(價值2387元／8折)、位於誠品生活松菸店的館外餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」一套(價值2508元／76折)、或波士頓活龍蝦限時年終回饋活動2客(價值2596元／74折)，亦可憑二至四張券兌換雅緻客房至行政套房的房型(24折起)，周五至周日入住每房僅需加價500元，套券內容選擇多元，可單張使用或自由組合為一泊二食或一泊三食，餐飲及住宿期限皆至2023年9月30日，任旅人悠遊於東西方美饌與書海之間。

誠品行旅今年以餐券為主打，集結旗下The Chapter Café、In Between之間與聚聚樓三家餐廳深受旅人鍾愛的三款經典套餐，釋出最低74折的年度回饋；喜愛海鮮的旅人亦可選擇於11／2-12／29期間，由The Chapter Café與聚聚樓聯合推出的「海派饗龍蝦」年終回饋活動。

為回饋旅人們的支持，此次住房部份特別釋出24折起的超低優惠，凡持二張券即可入住雅緻客房乙晚含早餐二客(價值16000元／24折)，不僅可恣意閱覽The Lounge大廳書坊五千冊大型書牆，亦能在難能可貴的戶外陽台上，擁抱松菸綠地與城市高樓交會的獨家景緻。