尋求連任的雲林縣長張麗善極力打造雲林成為友善青年的城市，除了設置青年事務諮詢委員會，一路以來開辦各類知能課程、成立YCDC雲林創意設計中心等等，她今(3日)在臉書分享，這些都讓她們成功爭取教育部青發署的「中區青聚點」落腳雲林，連數位發展部長、前政委唐鳳都特別錄影肯定雲林的努力。

張麗善指出，一路以來縣府開辦各類知能課程、成立YCDC雲林創意設計中心，募款成立雲林縣青年創業補助金，舉辦海洋音樂祭、風箏衝浪、街舞、電競、滑板等年輕人喜歡的活動，也透過各種行銷資源分享雲林青年留鄉、返鄉的故事，紮實我們青年政策的基礎，也因此成功爭取教育部青發署的「中區青聚點」 落腳雲林。

另外，張麗善分享，雲林縣政府活化舊警察宿舍三小樓，作為中區唯一的青聚點，提供青年在地發展諮詢等一站式的服務，同時提供拍攝、會議空間的借用，就是希望當年輕人的神隊友！更期許透過青聚點的交流，讓年輕人勇敢把夢想變得更大，畢竟一個人走得快、一群人走得遠，成為青年後盾、一起創造更好的未來，是我們一直都在做的事！