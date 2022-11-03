民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）3日與總統府國策顧問黃越綏合體發表新住民政策。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左四）3日與總統府國策顧問黃越綏（左五）合體發表新住民政策。（陳育賢攝）

沈慧虹3日發表新住民政策，從4方向建立新移民家庭的社會資源網絡，全面升級新住民服務。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹3日與總統府國策顧問黃越綏合體發表新住民政策，宣布市府未來將新增新住民事務科、建立新住民家庭服務中心單一窗口、培訓生活扶助專員、支持文化節慶活動，從4方向建立新移民家庭的社會資源網絡，全面升級新住民服務。

沈慧虹今天在黃越綏及市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、議員候選人劉彥伶均等人陪同下，發布新住民政策。黃越綏表示，在沈慧虹身上看到更多希望在新竹市，新竹不會因科技發展就忽視弱勢族群，她也肯定沈慧虹是生活樸實、做事踏實、對市民忠實的女市長，更能從女性角度真正關懷所有離鄉背井的新住民，包括他們的親子、教育等問題。

沈慧虹指出，新竹市現有來自東南亞、日本、美國等近1萬名新住民定居，而過去市府為協助新住民朋友，辦理國國市集、新竹生活節國際日、新住民頭家募集計畫，協助創業的新住民。

還有行動書箱服務，提供新住民取得屬於自己文化的讀本，可以讀自己語言的故事給小朋友聽，此外還有重新整修的新住民服務中心，提供多元服務，打造「新住民的第2個家」。

沈慧虹表示，未來她要透過4方向，全面升級新住民服務。包括在社會處新增「新住民事務科」，以專責單位推動新住民事務，因社會處長期辦理新竹市新住民家庭服務中心，對新住民事務的推動有豐富經驗，也有更多資源可媒合協助、統籌辦理新竹市所有新住民事務，同時也會增加新住民照顧輔導委員會參與管道，彙整各式意見。

其次是提供新住民家庭服務中心單一窗口服務，讓新住民與公部門打交道不再困難，提升資源近用性，更要新增語言翻譯、急難救助等，並持續辦理各項課程，讓新住民家庭服務中心成為新住民社群的培力核心。

再來是培訓新住民生活扶助專員，在新住民家庭服務中心辦理培訓課程，讓新住民上課取得認證，再由市府聘任，這些專員清楚市府資源，可及時轉譯各項資訊，強化新住民與市政資源的連結，更能連結新住民社群。

最後是文化節慶活動支持。沈慧虹表示，新住民族群組成多元，有多元的文化背景，過去市府曾協助新竹市的穆斯林朋友辦理「開齋節」，未來，她也會協助各新住民團體，辦理不同的重要文化慶典，讓新住民能一同歡慶節日，也讓更多人能夠一同了解他們的文化。

沈慧虹指出，新住民政策的重點就是做到平權、賦權，透過更多文化交流，來增進社會對於新住民文化的相互理解；賦權則是讓新住民社群，能夠有更多的能力去打造強韌的社群，互相支援、也能一起學習、成長，讓新竹市的新住民朋友過上更好的生活，也讓新竹市能夠持續發展多元包容的城市特色。