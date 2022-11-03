《英雄聯盟》世界大賽4強淘汰賽於本週一（10/31）結束，晉級決賽的隊伍是同樣來自韓國賽區（LCK）的T1戰隊、巨龍X（DRX）。其中，T1在4強賽淘汰中國賽區（LPL）第1種子的京東電競（JDG）後，確定了本屆決賽將會是韓國內戰，同時LCK也從LPL手中奪回「最強賽區」的稱號。決賽安排在11/6（日）早上8點，喜愛英雄聯盟的朋友終於不用再起個大早在凌晨時段看比賽。決賽在Twitch、虎牙直播…等平台都有播放，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

11/6(日) 8:00，巨龍X @ T1戰隊，推薦：大「3.5(局)」勝

先說DRX，LCK第4種子，在眾人多不看好的情況下，打出漂亮的逆襲，一路從入圍賽打進最後決賽，不僅在8強賽以3：2淘汰去年的世界冠軍EDG戰隊，4強賽遭遇LCK第1種子GEN.G戰隊，亦無所畏懼，最終以3：1擊敗對手，獲得晉級，也創下世界大賽首次有隊伍從入圍賽一路晉級至冠軍決賽的紀錄。DRX今年夏季賽兩次對上GEN.G都以0：2落敗，未曾得過1勝；但在本屆世界大賽中，DRX進步神速，選手是越打越順手，也打出信心，在與GEN.G的比賽中，下路Deft的英雄「凱特琳」及「法洛士」分別在第2局及第4局拿下5／0／3（擊殺數／死亡數／助攻數）、5／0／6的完美成績，中路Zeka的英雄「阿卡莉」在第3局也有多次精彩的操作，同樣打出7／0／2的驚人表現，技壓對手Chovy及Ruler。

再說T1，LCK第2種子，4強賽遭遇LPL第1種子JDG，過程「讓一追三」，最終以3：1拿下比賽勝利，淘汰JDG，晉級冠軍決賽。4強賽，T1的5位選手都有不錯的表現，其中特別是Gumayusi及Faker兩人。下路Gumayusi的狀態火熱，開局即打出全場最高42.5%的傷害輸出佔比；全場比賽（4局）更是打出31／10／29的成績，擊殺數是全場最高。至於隊長Faker，其表現更是不遑多讓，英雄「雷茲」多次精彩表現，幫助隊伍在關鍵時刻逆轉戰局，第2局雷茲抓準時機，開大招載著Zeus的英雄「犽凝」瞬移搶下巴龍，更是幫助T1拿下勝利；第3局雷茲再次亮相，不僅拿下3／0／0強勢開局，極限操作並單殺對手上路369，掌握比賽節奏，搶先拿下聽牌局，穩定軍心，最終贏得勝利。

從雙方今年夏季賽交手的歷史戰績來看，DRX雖然是一勝未得，但他們在本屆世界大賽的進步是有目共賭，能以3：1淘汰GEN.G，更是說明他們的實力遠超過LCK第4種子的水準。本場比賽，相信會是場龍爭虎鬥，有機會打好打滿，因此推薦可買「大」。