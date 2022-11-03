永慶不動產新竹關新展翼加盟店經紀人葉俊良，房仲資歷僅3年多，卻已在房仲業闖出一片天，年薪上看300萬元，達成「五子登科」！每天出門前看著8個月大兒子的稚嫩臉龐，是他工作最大的動力，未來也將朝著管理職前進，帶領團隊超越自己、開創事業新高峰。

葉俊良坦言，自己從小就不愛唸書，高中開始就跟著阿姨到高爾夫球場打工當桿弟，直到大學畢業，共做了7年，每月平均收入能有4萬元。退伍後，他前往澳洲打工度假2年，在農場跟屠宰廠工作，週薪約1千元澳幣，依照當時匯率，月薪約新台幣10萬元。

由於過去的工作收入都較一般上班族高，葉俊良在打工度假結束之前就決定，回台灣後要挑戰高收入的房仲業務工作。他笑說，「那時候也沒做什麼功課，就單純選有保障底薪的公司，所以就加入了信義房屋。」在信義房屋期間，曾多次獲頒「龍虎榜」、「委託王」等獎項，平均月收入約6.5萬元，年收入約80萬元左右。

在信義房屋工作了一段時間後，葉俊良開始規劃結婚、生子、買房、買車等人生大事，但他的收入並未達到期望值，無法達到理想的生活品質。聽聞太太的啟蒙店長創業加盟永慶不動產新竹關新展翼加盟店，他們夫妻倆決定在2021年3月一同從信義房屋轉戰永慶不動產，展開工作新篇章。

永慶房產集團的科技工具及完善的聯賣環境，是經紀人們成功的最大推手。(圖片來源/永慶房產集團)

靠著科技工具及聯賣制度 年薪翻3倍

葉俊良指出，收入是轉職的主要關鍵！同樣的業績額，在永慶不動產的收入較之前足足高了數倍。以自己為例，年度業績較過去成長2~3成，但是年薪卻是成長了3倍。

除此之外，加盟體系靈活安排工作時程的優勢，這一點在葉俊良的兒子出生之後，感受更明顯。「在前東家加班是常態，現在可以自己掌控工作行程，有效率地兼顧工作與家庭，這對新手爸爸很重要！」他也指出，永慶房產集團提供的科技工具幫助很大，尤其是〈行動智能經紀人APP〉，透過手機到哪都能工作，想要過濾、搜尋資訊都很方便，服務客戶不間斷，不用進辦公室一樣能做好很多事。

永慶的聯賣制度可以跟永義房屋、有巢氏房屋和台慶不動產共享物件資源，集團提供的網路資源豐富，接到委託的物件，還能依經紀人的業務需求刊登廣告，曝光量大幅增加，讓他在永慶不動產的成交速度加快許多。今年才過10個月，葉俊良業績就已突破500萬元，聯賣率將近7成，即使下半年房市趨緩，8月份他依然成為「百萬業績經紀人」。

葉俊良以誠實為原則，站在客戶角度思考，協助客戶圓滿成家。(圖片來源/永慶房產集團)

將心比心 誠實說明屋況 助客戶找到完美的家

談到印象深刻的服務案例，葉俊良分享了一對來自花蓮的夫妻到新竹買房的故事。這對夫妻的兒子在竹科工作，住的是狹小的單人套房，沒有多餘空間讓夫妻倆留宿，每回到新竹都只能當天來回，光坐火車就要花上6-7小時。因此夫妻倆人遂決定在新竹買房。葉俊良了解他們的需求後，透過「線上賞屋」功能，將符合需求的物件資料先讓他們了解，篩選出喜歡的物件之後再邀請他們來新竹看房，避免舟車勞頓之苦。

在找房期間，夫妻曾經看中一間房，已經要進入出價階段，但葉俊良發現此社區其他棟曾發生過非自然身故事件，因此主動告知，夫妻倆在思考後決定放棄，並十分感謝葉俊良的誠實、也更加信任他，兩個月後順利為這他們找到在新竹的家、圓滿成交。

回首這一路走來，葉俊良感謝另一半擔任神隊友，他認為太太是自己的貴人，成家之後事事有人可以商量、分享，內心踏實許多！他感性地說：「像是去年要從有底薪的前東家，轉換到沒底薪的加盟環境，其實是很擔心的，但眼見其他學長姐在轉職後，都得到不錯的收入，所以我們討論後決定勇敢前行，果然走上一條康莊大道。」他更笑說，這就是台語俗諺說的「聽某喙，大富貴」。

由於夫妻都愛美食，所以下班後或休假時就是四處探訪好吃的餐廳，作為忙碌工作之餘的生活調適。葉俊良說，今年的年度業績目標希望達成750萬元，同時他也參選團隊的店主管職務，希望未來能當上店長，傳遞誠實理念和服務經驗給同仁。