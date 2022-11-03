前國道第九公路警察大隊鄭姓交通組長涉嫌自2018年起上網邀約9名少年出遊，引誘性關係或性侵，並拍攝不雅影片，鄭遭檢警拘提到案，台北地檢署聲押獲准，鄭員已被記2大過免職。台北地檢署3日依妨害性自主、兒少性剝削等罪起訴鄭員，並請求法院分論併罰。

檢方指出，鄭員自2018年起，陸續以邀約未滿16歲的少年出遊、聊天為由，其中對9人性交或強制性交，並拍攝性交、猥褻照片、影片，被害人多數為國中男生。

檢警調查，因查扣鄭員的電腦中發現有大批少年的裸照及性愛影片，尚有多名被害人仍在偵辦中），鄭員涉犯《刑法》強制性交、加重強制性交、《兒童及少年性剝削條例》等罪嫌，北檢今提起公訴。鄭員目前在押，北檢近日將移送北院審理。

警方調查，曾任職於國道警察局第九公路警察大隊27歲2線2星鄭姓警務員，被控於今年9月3日在台北市中正區一處公廁涉嫌性侵15歲少年、少年返家後告訴父親，少年父親憤而至北市警局提告。

警方調查，鄭員和15歲少年是在今年9月時上網認識，鄭員初步坦承與男童發生性關係，但否認有性侵行為。不過，警方9月12日前往鄭姓警務員家中搜索時，在電腦中查到數名少年不雅裸照，甚至還有互傳私密照的對話紀錄。檢警拘提鄭員到案，北檢聲押，台北地院13日裁定收押禁見。

據了解，鄭員曾任國道警察南、中部等多個外勤分隊，因工作表現盡責認真、短短4年就升任警務員，並被分發到國道警察局第九分隊，日前更被提拔為該大隊交通組長。

案發後，國道警察局表示深感遺憾與抱歉，決議將鄭員記2大過免職，此外，曾經擔任國道警察局第九大隊的前後任2名大隊長，遭記過1次處分，第九大隊的駐區督察遭記申誡1次，國道警察局長楊春鈞也報請警政署處分。

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